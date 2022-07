Soltanto due anni fa, il video di Totti e Ilary Blasi felici a passeggio nel centro di Roma

Nelle immagini Ilary Blasi e Francesco Totti in giro nel centro di Roma. Correva maggio 2020. Ora la coppia ha annunciato la separazione dopo 17 anni di matrimonio. Tante le supposizioni su quali siano state le cause dell'addio, la più singolare arriva dal tabloid inglese 'The Sun', che spiega come il matrimonio sia finito con l'arrivo di Alfio, il gatto glabro razza Canadian Sphynx entrato in casa l'anno scorso. Certo la separazione di Ilary e Francesco, “leggenda dell'Italia e della Roma”, scrive ancora il 'Sun', è notizia internazionale. Dei comunicati diffusi dai due, a 12 minuti di distanza l'uno dall'altra, si legge online in tante lingue. Sul quotidiano La Razon o l'emittente americana Espn ad esempio in spagnolo, con servizi che ripercorrono la carriera del "famoso capitano della Roma", marito della conduttrice tv Blasi dal 2005, campione del mondo dal 2006 e oggi padre di Chanel, Cristian e Isabel. “La fine di questa coppia”, annota la Efe, l'agenzia nazionale di Madrid, “è stata accolta con trepidazione in Italia e occupa un posto di rilievo nelle edizioni web di tutti i media del Paese”.