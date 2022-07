Spagna, sfugge per un soffio alle fiamme mentre lotta contro l'incendio

Si chiama Angel Martin Arjona l'uomo che ieri ha rischiato la vita per proteggere la sua cittadina da uno degli incendi che stanno martoriando la Spagna in questi giorni.

Arjona, proprietario di un magazzino edile nella provincia nord-occidentale di Zamora, stava scavando una trincea in un campo quando le fiamme lo hanno raggiunto avviluppando il suo escavatore.

Il filmato mostra l'uomo che esce di corsa dalle fiamme, inciampa, cade poi si rialza e continua a correre con i vestini parzialmente in fiamme. Dopo la drammatica fuga Arjona è stato trasportato in ospedale per curare le ustioni subite.