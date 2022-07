Sparatoria in un parco a Los Angeles: almeno tre morti e diversi feriti

Ci sono almeno tre morti in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio a San Pedro, sobborgo di Los Angeles, California. In una delle foto scattate sul posto si vede il corpo di una persona coperta da un lenzuolo bianco. I feriti sono sette di cui due, un uomo e una donna, sono ricoverati in condizioni gravi. La polizia non ha ancora spiegato cosa abbia causato la sparatoria, avvenuta nel parco di san Pedro dove si svolgeva un evento legato al mondo delle auto con partite di baseball e altre attività all’aperto.