Spotlight. Guardiani della terra, l’anticipazione

Nella nuova inchiesta di Spotlight la testimonianza in esclusiva di Ricardo Rao, scappato dal Brasile nel 2019, dopo che la sua squadra di difensori della foresta pluviale è stata sterminata da gruppi armati, al soldo di imprenditori senza scrupoli che devastano l'Amazzonia. Era un funzionario del Funai, la stessa agenzia governativa di Bruno Pereira, ucciso in Brasile insieme al giornalista del The Guardian, Dom Philips, nelle scorse settimane. Ricardo si è rifugiato in Italia, perché "sarebbe stato il prossimo". Spotlight, Guardiani della terra, di Valerio Cataldi, in onda venerdì 1 luglio alle 20.30 su Rainews24