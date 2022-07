Sulle Alpi i ghiacciai si sciolgono a un ritmo record a causa delle ondate di calore

Il glaciologo svizzero Andreas Linsbauer di solito sale lungo i sentieri del ghiacciaio del Morteratsch alla fine di settembre, al termine della stagione estiva di scioglimento. Quest'anno la straordinaria perdita di ghiaccio lo ha portato in questo anfiteatro di 15 chilometri quadrati nel cuore delle Alpi svizzere con due mesi di anticipo per lavori di manutenzione di emergenza. I pali di misurazione che utilizza per monitorare le variazioni di profondità del ghiacciaio rischiano di staccarsi completamente a causa dello scioglimento eccezionalmente elevato.

I ghiacciai delle Alpi svizzere si avviano quest'anno a registrare la maggiore perdita di massa in almeno 60 anni di monitoraggio, come dimostrano i dati condivisi in esclusiva con Reuters. Osservando la differenza tra la quantità di neve caduta in inverno e la quantità di ghiaccio sciolto in estate, gli scienziati possono misurare quanto si è ridotto un ghiacciaio in un determinato anno.

Dallo scorso inverno, che ha portato relativamente poche nevicate, le Alpi hanno sofferto due grandi ondate di calore all'inizio dell'estate, tra cui una a luglio con temperature vicine ai 30°C nel villaggio montano svizzero di Zermatt. Durante questa ondata di caldo, l'altitudine in cui l'acqua si è congelata è stata misurata a un livello record di 5.184 metri - a un'altitudine superiore a quella del Monte Bianco - rispetto al normale livello estivo di 3.000-3.500 metri.

La maggior parte dei ghiacciai di montagna del mondo - resti dell'ultima era glaciale - si sta ritirando a causa dei cambiamenti climatici. Ma quelli delle Alpi sono particolarmente vulnerabili perché sono più piccoli e hanno una copertura di ghiaccio relativamente ridotta. Nel frattempo, le temperature nelle Alpi si stanno riscaldando di circa 0,3°C per decennio, circa il doppio della media globale.

Se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, si prevede che i ghiacciai delle Alpi perderanno più dell'80% della loro massa attuale entro il 2100. Secondo un rapporto del 2019 del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, molti di essi scompariranno indipendentemente da qualsiasi intervento sulle emissioni, grazie al riscaldamento globale provocato dalle emissioni del passato.

Il Morteratsch è già molto cambiato rispetto al ghiacciaio raffigurato sulle mappe turistiche della regione. La lunga lingua che un tempo si spingeva in profondità nella valle sottostante si è ridotta di quasi 3 chilometri, mentre la profondità del manto nevoso e del ghiaccio si è assottigliata fino a 200 metri.