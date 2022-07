SuperQuark, Piero Angela come la Regina Elisabetta: "Sono 70 anni che lavoro per la Rai"

Tanta emozione durante l'ultima puntata di SuperQuark: Piero Angela, 93 anni, affronta il tema del Giubileo della Regina (Da 70 anni sul trono britannico): “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo Giubileo di Platino - ha dichiarato Angela - anche noi, molto più modestamente, festeggiamo. Io in particolare con il programma di oggi sono 70 anni che lavoro ininterrottamente per la Rai. Dal 1952 quando non c'era ancora la televisione”.