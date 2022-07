Rio. Motociclista colpito da uno sportello finisce sotto un tir in transito e ne esce quasi illeso

Le telecamere di sicurezza in una strada di Cachoeiras de Macacu, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro, hanno ripreso un incidente che ha dell'incredibile, soprattutto per il fatto che (fortunatamente!) l'uomo coinvolto è rimasto quasi illeso. Si tratta di un ventitreenne sbalzato dalla sua moto dopo essere stato colpito da uno sportello di auto aperto improvvisamente: il giovane è finito sotto un camion che passava in quel momento ma ha avuto la fortuna di non finire sotto le ruote del tir bensì sotto il pianale con uno spazio sufficiente per non rimanere schiacciato. L'uomo è stato portato in ospedale ma se l'è cavata con qualche livido, un po' di dolore e ovviamente tanto spavento.