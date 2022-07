Tempesta di fulmini a Milano, allagamenti a Saronno, tratti in salvo 16 scout in montagna

Nella notte un'ondata di maltempo in Lombardia, nubifragio, vento e grandine nel Pavese ed allagamenti in tutta la provincia. Una pioggia battente, accompagnata in alcuni casi da grandine e da forti raffiche di vento, ha interessato anche Milano con 120 interventi dei Vigili del Fuoco per i temporali che hanno colpito il capoluogo della Lombardia e tutta la Città Metropolitana, soprattutto nella zona nord ovest. Grave la situazione sulla ferroviaria nella tratta Mortara - Porta Genova dove per caduta alberi è chiuso il tratto ferroviario.

Una violentissima grandinata si è abbattuta anche sulla città di Lodi con decine di chiamate ai vigili per richieste di aiuto, danni a tetti e segnalazione di alberi caduti. Allagamenti anche a Saronno ed il basso varesotto.

Ingenti i danni alle vetture tra vetri spaccati e carrozzerie pesantemente ammaccate dalla grandine. Portati in salvo dal Soccorso alpino 16 giovani scout rimasti bloccati dalle acque piene dei torrenti e dalla intesa nebbia e pioggia sulle Alpi Orobie, nel comune di Gerola Alta (tra la Valtellina e la Valchiavenna).