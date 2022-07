Terremoto di magnitudo 6.1 in Iran, almeno 5 morti e diversi feriti. Il video dei soccorsi

Cinque persone sono rimaste uccise e diverse persone sono rimaste ferite a causa di un terremoto di magnitudo 6 che ha scosso l'Iran meridionale all'alba. A riferirlo l'agenzia di stampa statale Irna. Il sisma ha scosso la provincia di Hormozgan, in particolare il villaggio di Sayeh Khosh, il più colpito.

Nel video si vedono alcuni pazienti su barelle che vengono caricati sull’elisoccorso per essere trasferiti in ospedale. Poi le immagini di vari edifici danneggiati e delle persone che rimuovono i calcinacci per recuperare gli oggetti rimasti sotto le macerie. Un uomo recupera un peluche, un altro guarda l’automobile collassata a causa del crollo della pavimentazione.