Terribile incendio sulle colline di Massarosa: le fiamme, i 50 evacuati, la chiusura autostradale

L'incendio sta devastando (già 80 ettari distrutti) le colline di Massarosa, in provincia di Lucca: la bretella autostradale che collega l'autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio è chiusa alla circolazione. Al momento sono quattro i canadair al lavoro, che compiono un importante e delicato lavoro svolto assieme ad altri quattro elicotteri e a 60 unità dei Vigili del fuoco che operano da terra. Inviata anche una richiesta per altri rinforzi da fuori regione: già sono al lavoro alcune squadre provenienti da Milano e Mantova. Alcune famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni dove la vegetazione è stata distrutta dall'incendio e quindi sono in sicurezza. Altre evacuazione invece sono in corso di attuazione a causa dell'avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale.

"È un incendio terribile quello scoppiato a Massarosa". Al momento “la stima delle fiamme è circa 80 ettari”, spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sui propri canali social torna sul rogo scoppiato in provincia di Lucca, che vede anche diversi evacuati. “La nostra sala regionale è pienamente operativa”, aggiunge. In azione ci sono “quattro elicotteri, quattro canadair, decine di squadre Aib e dei Vigili del fuoco da tutta la Toscana. Il quarto Canadair che sta arrivando ha del ritardante a bordo che sgancerà subito sul crinale più critico”. In questa fase, quindi, “preoccupa il fronte destro a causa del vento che si sta alzando”.