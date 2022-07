Torna a tingersi dei colori dell'Ucraina la Tour Eiffel nella festa nazionale del 14 luglio

Il 14 luglio in Francia si celebra la commemorazione della Presa della Bastiglia, avvenuta appunto il 14 luglio del 1789, data in cui si fa anche storicamente iniziare la “Rivoluzione Francese”. La Bastiglia era una fortezza carcere risalente al 1300 dove venivano rinchiusi (e torturati) gli oppositori della monarchia. Era un luogo simbolo della oppressione monarchica ma anche un luogo dove reperire molte armi. I Francesi festeggiano molto solennemente questa data come simbolo di libertà. Festeggiamenti che culminano nel grandioso spettacolo pirotecnico di luci e musica, che coinvolge lo spazio della Tour Eiffel e che dura più di 25 minuti. Quest'anno sia durante lo svolgimento e soprattutto alla fine dello spettacolo la Torre Eiffel si è più volte colorata dei colori della bandiera ucraina, simbologia ancora più forte nel giorno in cui si festeggia la scintilla che poi diede il via alla liberazione del popolo francese da un potere opprimente. Poi la Storia riservò un futuro tragico, ambiguo e per certi versi ironico alle vicende francesi ma questa è un'altra narrazione.

I video sono presi da Tiktok e sono di @fedezucca, @clotsyy e @brutofficiel