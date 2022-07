Toro cade in un pozzo, le immagini del salvataggio e il volo in elicottero

L'incidente è avvenuto in Provincia di Frosinone

Il toro era finito in un pozzo, così per liberarlo sono intervenuti gli aerosoccorritori dei Vigili del fuoco. Lo spettacolare video mostra il momento del salvataggio, avvenuto utilizzando una rete vincolata a un cavo d’acciaio assicurato al gancio baricentrico dell’elicottero. Dopo il breve “volo” , l'animale è stato fatto atterrare in un luogo sicuro.