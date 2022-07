Tragedia sfiorata durante un programma tv: bambina dà gas allo scooter e si schianta

Tragedia sfiorata durante un programma di intrattenimento in Argentina. Una bambina - mentre i presentatori applaudivano e cantavano - ha dato gas allo scooter su cui si trovava pensando che non fosse acceso, come mostra l'espressione di stupore sul suo volto, schiantandosi letteralmente dietro le telecamere. Panico in studio: il presentatore è corso dietro alla piccola, mentre la co-conduttrice ha portato le mani al volto in segno di grande spavento. La bimba sembrerebbe che non abbia avuto conseguenze e che stia bene: solo tanta paura.