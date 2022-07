Un drone salva un ragazzo dall'annegamento in Spagna - Video

Un drone ha salvato la vita a un ragazzo di 14 anni in difficoltà al largo di una spiaggia di Valencia in Spagna.

Il drone ha lanciato in mare un giubbotto di salvataggio che è stato in grado di tenere a galla il giovane mentre iniziava a soccombere alla forza delle onde, fino all'arrivo di una squadra di soccorso.

"Quando siamo arrivati abbiamo visto un ragazzo in grave difficoltà, gli mancavano le forze per continuare a galleggiare, così ho lanciato il giubbotto di salvataggio", ha detto a Reuters Miguel Angel Pedrero, pilota di droni per la General Drones, l'azienda che fornisce la tecnologia alle autorità spagnole.

"A causa delle onde pesanti è stata una manovra complicata, ma alla fine siamo riusciti a dargli il giubbotto e ha potuto stare a galla fino a quando i bagnini lo hanno raggiunto con la moto d'acqua".

Fuori pericolo, il ragazzo è stato portato all'ospedale locale ed è stato rimandato a casa 24 ore dopo. Il fatto è accaduto questo mese.

Nei primi sei mesi del 2022 in Spagna sono morte 140 persone per annegamento accidentale, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

La Spagna ha lanciato sulle sue spiagge questo servizio all'avanguardia di soccorso in mare con drone.