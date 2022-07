Vaiolo delle scimmie, Bassetti: "Vaccinare i gruppi a rischio"

“Sono oltre 2 mesi che il numero dei casi continua a crescere in maniera esponenziale. Oggi siamo a circa 20mila casi nel mondo, ma sono sicuramente molti di più quelli che non sono ancora stati diagnosticati e segnalati in oltre 70 Paesi. Non c’è ragione di allarmarsi ma è necessario tenere alta l’attenzione e agire”. Ad affermarlo è Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.