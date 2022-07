Londra, Adele ferma il concerto per uno spettatore che sta male

La cantante Adele torna live a Londra davanti a 65mila persone dopo 5 anni. Sta cantando "Rolling in the Deep" quando si accorge che tra il pubblico qualcuno si sente male. Decide cos' di interropere il concerto e chiede se va tutto bene, nel frattempo si preoccupa che arrivino gli aiuti e li guida verso lo sfortunato fan.

Rolling in the Deep è un singolo della cantante britannica Adele, pubblicato il 29 novembre 2010 come primo estratto dal secondo album in studio 21. Dopo aver ottenuto un riscontro positivo da larga parte della critica musicale, il singolo ha progressivamente scalato le classifiche di vendita in numerosi Paesi, raggiungendo la prima posizione in Italia, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Svizzera, Canada e nelle regioni belghe delle Fiandre e della Vallonia. Divenuto inoltre il primo singolo della cantante londinese a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100, Rolling in the Deep ha poi conservato la prima posizione della classifica americana per un totale di sette settimane consecutive. In seguito, il brano si è attestato come il più acquistato dell'anno nel Paese, con oltre 5 820 000 copie vendute negli Stati Uniti durante il 2011. A livello mondiale, le copie vendute durante il 2011 sono state oltre 8,2 milioni, risultato che ha portato la canzone al quinto posto della classifica globale dell'anno, stilata dalla International Federation of the Phonographic Industry (Wikipedia).