Covid e scuola, Giannelli (Anp): “Senza sistemi di aerazione a settembre in aula con la mascherina”

"Senza interventi strutturali in grado di garantire un'adeguata ventilazione ed aerazione dei locali il prossimo anno scolastico difficilmente potrà essere affrontato senza ricorrere all'utilizzo delle mascherine". Ad affermarlo è Antonello Giannelli, presidente dell'associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp), commentando i dati emersi dalla survey condotta su 312 istituzioni scolastiche, in collaborazione con la fondazione Gimbe.