Video, come funziona la chiusa a 5 stadi della diga delle Tre Gole in Cina, la più grande del mondo

Il video è pubblicato, con grande orgoglio, da Qin Gang, ambasciatore cinese negli Stati Uniti su Twitter. La musica è originale. Mostra il time lapse del funzionamento della chiusa a tre stadi che serve a passare la diga delle Tre Gole.

La diga, costruita per la produzione di energia elettrica sul Fiume Azzurro, nella provincia di Hubei in Cina, é la seconda diga più grande al mondo dopo la Diga di Itaipú, situata sul fiume Paraná, al confine tra Paraguay e Brasile. Per la creazione del bacino sono stati sommersi più di 1300 siti archeologici, 13 città, 140 paesi e 1352 villaggi che hanno comportato il trasferimento di circa 1,4 milioni di abitanti (sono 116 le località finite direttamente sott'acqua). Le autorità cinesi prevedono il trasferimento di almeno altri quattro milioni di persone dalla zona delle Tre Gole fino alla fine del 2023.

La giornalista Dai Qing è stata incarcerata per 11 mesi per aver denunciato nel suo saggio Chang Jiang!Chang Jiang! del 1989 il fatto che a seguito della costruzione molte specie animali e vegetali scompariranno a causa della distruzione degli habitat in cui vivono, dovuta anche all'inquinamento provocato dalle industrie locali e dall'eccessivo traffico navale.

Quello della Diga delle Tre Gole è il più grande sistema di chiuse del mondo (ognuna delle sue vasche può ospitare 4 navi contemporaneamente), ma ha un problema: il tempo di attraversamento dalla prima all'ultima vasca è di oltre 4 ore.