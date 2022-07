Conduttrice sviene in diretta durante il dibattito per il dopo Johnson

Il secondo dibattito televisivo tra i candidati alla leadership dei Tory nel Regno Unito, Liz Truss e Rishi Sunak, è stato interrotto dopo che la conduttrice Kate McCann è svenuta in diretta, mentre non era inquadrata dalle telecamere.

I candidati si stavano aspramente confrontando sui finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale e sui tagli alle tasse, quando gli spettatori hanno sentito un forte schianto. Liz Truss ha portato le mani sul volto poi si è alzata per andare a soccorrere la McCann prima che il feed video fosse interrotto. Il dibattito non è più ripreso.

L'emittente ha fatto sapere in seguito che McCann "è svenuta in onda e, sebbene stia bene, il consiglio dei medici è stato di non continuare con il dibattito".