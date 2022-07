Video del curioso siparietto tra Erdogan e Jonhson al vertice Nato

Curioso siparietto durante l'incontro del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ed il premier del Regno Unito Boris Jonhson al vertice NAto che si è tenuto a Madrid nei giorni scorsi. Erdogan arriva alle spalle di Johnson e gli appoggia una mano sulla spalla con una faccia imperturbabile. Il primo ministro inglese, si volta e sembra inizialmente molto sorpreso del saluto dell'altro. In un secondo momento sembra addirittura infastidito dal gesto del presidente turco e fa uno strano balletto per togliersi la mano dalla spalla. Solo a quel punto si ricompone e si scambiano i dovuti convenevoli in una occasione ufficiale.