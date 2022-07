Video del folle inseguimento: 4 veicoli rubati durante la fuga e 2 schianti contro ignari conducenti

La fuga di un uomo dalla polizia ripresa dall'alto: una corsa folle e quasi inarrestabile con incidente, cambi d'auto, e passaggi su strade pedonali. Inseguimenti ad alta velocità e poi fatale il secondo schianto. Sa di non poter fare altro e scende con le mani alzate per evitare di morire. Due ore di inseguimento vissuto al cardiopalma. Le immagini arrivano dalla cittadina di Charlotte, nella Carolina del Nord, e mostrano l'intera sequenza: gli scontri con almeno altri due conducenti e i quattro veicoli rubati in corsa.