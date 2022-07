Video dell'operatività di una mitragliatrice pesante russa "Kord"

La mitragliatrice “Kord” è una mitragliatrice pesante russa entrata in servizio nel 1998 in sostituzione della NVS 12.7 Utes, molto più pesante e prodotta in Kazakistan e Ucraina. Quest'arma è caratterizzata dalla facilità di utilizzo dovuta a tre fattori principali: il peso ridotto rispetto a tutte le altre armi con caratteristiche simili; la velocità di messa in opera ed il fatto di non richiedere operatori specializzati per il suo utilizzo. La Kord può sparare piccole raffiche fino a 15 colpi fino a distanze di 1,5-2 chilometri. Il questo video pubblicato sui canali telegram di propaganda russa, Военный Осведомитель, si mostra l'operatività di piccoli commando russi che riescono a muoversi velocemente applicando la tattica del “colpisci ed allontanati”