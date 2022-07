Video di una attacco aereo russo girato come un film

L'agenzia Ria Novosti, pubblica su Telegram questo video distribuito dal ministero della Difesa russo per celebrare le gesta della aviazione. Il video è ripreso con molte telecamere da più angolazioni e descrive tutte le fasi della missione. Il post che accompagna il video recita “Rooks ha distrutto le posizioni delle truppe ucraine”. I velivoli sono due Su-25, Il Sukhoi Su-25 è un aereo da attacco al suolo e supporto aereo ravvicinato di fabbricazione sovietica, sviluppato dall'OKB-51 Sukhoi nei tardi anni settanta ed entrato in servizio nelle forze armate sovietiche nel 1981, quindi non modernissimi come si nota anche dalla strumentazione del cockpit. Per l'attacco usano missili S-13 Tulumbas non guidati sull'obiettivo, infatti appena sganciati i razzi gli apparecchi compiono una brusca virata per ritirarsi.