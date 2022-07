Video, il soldato ucraino preme un tasto e partono i missili

Video girato da un soldato dentro l'abitacolo del camion che trasporta il sistema missilistico. Il mezzo non sembra recente e fa pensare ad un sistema Bm-21, in uso fin dagli anni ‘60. Questo lanciatore è tutt'ora molto usato perchè è in grado di lanciare 40 razzi in rapida successione ed è molto mobile. Accanto al pulsante di lancio, sul cruscotto del camion, si possono notare i dettagli della quotidianità di questi soldati: una cola, una mela, un crocifisso che pende dallo specchietto retrovisore, una sigaretta tra le dita. Questi dettagli ci strappano via dall'immagine dei soldati super addestrati e super efficienti proposta in troppe fiction sulla guerra e ci ricordano l'umanità e la fragilità di queste persone che ogni giorno rischiano la vita, in entrambi gli schieramenti.