L'interno di un obice tedesco Pzh2000 tedesco usato dagli Ucraini - Video

Il PzH 2000 è un obice semovente tedesco da 155/52 mm. Attualmente è il mezzo più moderno della sua categoria potendo disporre di un sistema del controllo del tiro molto sofisticato, che può contare sul navigatore inerziale ed anche sul GPS, su un meccanismo di caricamento automatico che permette ratei di fuoco molto elevati e il supporto fino a 5 colpi con MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), cioè il computer dell’obice varia alzo e velocità dei proiettili per farli arrivare contemporaneamente. Il semovente è in grado di utilizzare le cariche di lancio modulari DM 72 con gittate da 3 km fino a 30–40 km. La tattica di questo mezzo è sparare una raffica di colpi in rapida successione e poi spostarsi velocemente per evitare la rappresaglia nemica. I pzh2000 sono stati forniti all’Ucraina da Germania e Olanda