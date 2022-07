I Maneskin dal palco del Circo Massimo urlano "Fuck Putin" - Video

“E anche se a qualcuno dà fastidio continuiamo ad urlarlo, fuck Putin, fanculo la guerra!”. Queste le parole del frontman dei Maneskin, Damiano David, dal palco del Circo Massimo, durante il concerto che ha visto accorrere 70mila spettatori. Le parole sono dette, e forse il riferimento non è casuale, durante l'esecuzione del brano “Gasoline” mentre Ethan Torchio e Victoria De Angelis guadagnano la ribalta della parte di palco proiettata verso il pubblico per eseguire i loro assoli di Chitarra e basso. Ed il pubblico naturalmente va in delirio.

Il video è stato pubblicato su Twitter da @silkylucifer