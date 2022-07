Mariah Carey a Capri: tutto il ristorante le canta "That's amore"

Mariah Carey ha un ottimo rapporto con Capri da tempo, dove infatti torna spesso in vacanza con la famiglia ed è accolta come una vera e propria regina. In questo video, dopo aver salutato la proprietaria dell'albergo dove aveva già soggiornato, si reca in un ristorante che le ha preparato una vera accoglienza da star, tutto il ristorante infatti si fa trovare pronto al suo arrivo e le intona la famosa canzone “That's amore” cantata da Dean Martin. La cantante poi si abbandona all'affetto dei presenti scattando foto con i clienti e lo staff del locale.