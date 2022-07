Covid, Bassetti: "La variante indiana è più contagiosa di Omicron 5"

"Vale la pena tenere d'occhio la nuova sotto-variante BA 2.75, o variante indiana. Potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un'elevata capacità di infettare le persone guarite e vaccinate: se Omicron 5 ha un R0 (il numero di riproduzione di una malattia infettiva cioè quante persone sono contagiate da un positivo) tra 15 e 17, la nuova variante può arrivare fino a 20. Questo vuol dire che ogni positivo può arrivare a contagiare fino a 20 persone”. Ad affermarlo è Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Dobbiamo monitorare la situazione", ha osservato Bassetti perché “nei prossimi mesi potrebbe prendere il sopravvento. E’ difficile prevedere la pericolosità di BA.2.75. Le 45 mutazioni in comune con la BA.2 e poi altre 15 diverse, quindi circa 60 in totale, fanno pensare che possa essere in grado di eludere le difese immunitarie dei vaccini e quelle naturali. Ma fino ad oggi tutte le mutazioni delle varianti non hanno dato forme più gravi di Covid".

E sul fronte vaccinazioni l’infettivologo avverte: “Non è più tempo di aspettare, dobbiamo pensare a cosa fare a settembre- ottobre, perché oggi abbiamo una fiammata estiva, mentre in autunno potrebbe arrivare una nuova ondata, che sarà tanto più piccola quanto sarà grande la nostra capacità di fare la dose di richiamo. E’ necessario farci trovare pronti a settembre, bisogna essere forti, precisi, e non dovremmo fare gli errori fatti con la quarta dose agli over 80. Tre italiani su quattro non l'hanno fatta, quindi qualcosa non ha funzionato”.

