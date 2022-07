Video, reporter schiaffeggia un ragazzo in diretta

Sta diventando virale il video di questa giornalista Pakistana che, appena finito il collegamento in diretta, elargisce uno schiaffo ben assestato al ragazzo che le sta vicino. L'inviata stava commentando il recente festival di Eid al-Adha che è stato celebrato in tutto il mondo il 9 luglio. L'Eid Al-Adha è una delle feste più importanti del calendario islamico. Il nome vuol dire "festa del sacrificio" e segna la conclusione dell'Hajj, il pellegrinaggio annuale alla Mecca. Lei invece si chiama Maira Hashmi e la dinamica del perché schiaffegggi il ragazzo non è chiara. Sul suo profilo social ha pubblicato un post in cui ha spiegato che il ragazzo avrebbe offeso la sua famiglia. Ma non tutti sono convinti di questo: molti commentano che la reporter sarebbe stata infastidita dal braccio alzato davanti alla telecamera, sbagliando quindi poi il bersaglio della sua rappresaglia in quanto il braccio in questione mostra la manica di un vestiario scuro mentre il ragazzo schiaffeggiato è vestito di chiaro.