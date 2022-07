Bacio, bacio! Gli ospiti incitano lo sposo, ma la sposa è un coccodrillo

Si tratta di un antico rito indigeno risalente al 1789 che dovrebbe portare fortuna alla comunità di pescatori nella raccolta di pesci, gamberi e frutti di mare lungo la costa del Pacifico, dove si affaccia la cittadina di San Pedro Huamelula. E così, come in un vero matrimonio, dopo la cerimonia sono cominciati le feste e i balli. Al termine delle celebrazioni il coccodrillo, per fortuna, è stato liberato.