Video, Sri Lanka: l'incendio appiccato alla casa del primo ministro dalla folla in rivolta

"I manifestanti sono entrati nella residenza privata del primo ministro Ranil Wickremesinghe e l'hanno data alle fiamme", ha affermato l'ufficio del presidente in una nota. Il quotidiano srilankese Daily Mirror ha mostrato le immagini di centinaia di persone raccolte intorno alla residenza privata di Wickremesinghe a Colombo, avvolte dal fumo e con la casa in fiamme sullo sfondo. L'incendio è' stato appiccato poche ore dopo l'assalto di migliaia di manifestanti alle residenze ufficiali del presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, ora in fuga, e del primo ministro. Le proteste sono legate a una delle peggiori crisi economiche della storia del Paese, diventato indipendente nel 1948, derivata dal calo delle riserve di valuta estera e da un ingente debito. La tensione e il malcontento sono aumentati sull'isola alla fine di marzo, quando le autorità hanno imposto interruzioni di corrente di oltre 13 ore.

NDTV ha mostrato in diretta l'incendio scoppiato nella residenza del primo ministro, che oggi aveva espresso la disponibilità a dimettersi per lasciare spazio a un governo d'unità nazionale. La polizia era presente sul luogo e ci sono stati scontri con i dimostranti. Sempre oggi centinaia di migliaia di manifestanti avevano fatto irruzione nel palazzo del presidente srilankese, Gotabaya Rajapaksa, che è dovuto scappare precipitosamente. Una fonte della difesa ha detto ad AFP che è "protetto da un'unità militare" in "un luogo sicuro". L'Onu ha fatto appello alla pace. A maggio almeno nove persone sono state uccise e centinaia ferite negli scontri per le manifestazioni. I dimostranti imputano alle personalità al potere nel paese la devastante crisi economica in corso e un'endemica corruzione.