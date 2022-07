È virale il muro di sabbia immortalato dagli automobilisti in fuga

Sta facendo il giro del mondo il video che mostra la tempesta di sabbia ripresa a Haixi, nella provincia del Qinghai, nel nord-ovest della Cina. Per ore alcune persone sono rimaste intrappolate in attesa che passasse la violenta ondata. Un muro di sabbia in rapido movimento che ha colorato di giallo il cielo. “Sembravano nuvole di sabbia” hanno raccontato in tanti, spaventati, alla televisione locale.