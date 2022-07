Wimbledon, Sinner show contro Djokovic: i punti del tennista italiano che hanno fatto sognare

“Possiamo parlare solo degli ultimi tre set, e non dei primi due? Sono sicuro che ci saranno tante possibilità per Jannik Sinner in futuro, gli auguro solo tanta fortuna”. Sono le parole del numero uno Novak Djokovic a concedere all'avversario il rispetto che merita. A soli 20 anni, l'italiano ha dimostrato carattere e un grande gioco.