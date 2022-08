Una delle esplosioni a Novofedorovka, vista dall'abitacolo di un'auto

A mezzogiorno del nove agosto sono deflagrate esplosioni nel campo militare di Novofedorovka, nella regione di Saky in Crimea, occupata dalla Federazione Russa dal 2014. Le autorità russe locali invitano a non speculare sull'incidente in attesa di rapporti ufficiali.

"Le esplosioni di oggi a Novofedorovka ricordano ancora una volta di chi sia la Crimea. Perché questa è Ucraina", ha scritto su Twitter la vicepremier di Kiev, Irina Vereshchuk.

L'aerodromo militare di Saki vicino a Novofedorovka è utilizzato dal ministero della Difesa russo, anche per gli aerei della Marina, spiega l'agenzia Tass.



(video da Telegram @UkraineNow)