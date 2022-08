L'oticione Moa, la piccola volpe subsahariana dall'espressione buffa, in viaggio verso la Normandia

Si tratta di un avvenimento importante che ha segnato il mese di agosto in modo più che positivo per il Parco faunistico Le Cornelle e per l’intera Rete dei Giardini zoologici Italiani: la giovane esemplare di otocione di nome Moa, nata nel parco lo scorso dicembre, è partita alla volta dello Zoo-Boissiere in Normandia, Francia, per raggiungere un giovane maschio della stessa specie e formare così una nuova coppia di otocioni.

Si tratta di un traguardo significativo, unico in Italia per la specie degli otocioni, che ha per fine quello di raggiungere uno dei principali obiettivi dei giardini zoologici moderni: la conservazione delle specie animali.

L'otocione: la volpe con le orecchie da pipistrello

Detto anche megalotide, o “volpe dalle orecchie di pipistrello”, è una piccola volpe originaria dell'Africa Subsahariana. Di corporatura smilza, con arti snelli, una coda lunga e folta e orecchie molto grandi, l’otocione maschio da adulto può arrivare a pesare 4.1 kg, mentre le femmine di norma pesano 3.9 kg.

Attualmente, in seguito alla partenza della giovane Moa, il Parco faunistico Le Cornelle conta 3 otocioni, di cui 2 maschi e 1 femmina.