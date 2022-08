100 mongolfiere colorano il cielo umbro per il Baloon Grand Prix

Il lento sorvolo sulle campagne dell’Umbra. Il loro lento passaggio. Un lento getto di colori sfavillanti ma non invadenti che accendono l’alba tra Todi e Gualdo Cattaneo. Sono le 100 mongolfiere che fino al 7 agosto invaderanno i cieli umbri per la 34esima edizione dell’International Baloon Grand Prix – Sagrantino Cup. Un appuntamento dall’immancabile richiamo turistico.

Sono 92 gli equipaggi arrivati da tutto il mondo, che si preparano al parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, il terzo dei campi base di questo evento unico nel suo genere.

Due le aree nel tuderte dalle quali le mongolfiere prenderanno il volo quando le correnti ascensionali favoriscono il decollo: la storica zona di Pontenaia, dove tutto è iniziato più di tre decenni fa, e l'aviosuperficie di Pantalla. Ogni giorno, seguendo la direzione del vento, il cielo si colorerà sopra il profilo della città e nelle campagne circostanti, ma anche nel resto della regione.

Uno spettacolo per chi, tenendo in volo la mongolfiera, guarda in giù, ma anche per chi guarda in su il loro passaggio da andamento lento. Immagini virali sui social. Fino al 7 agosto piloti ed equipaggi delle mongolfiere, si alterneranno dai tre campi di decollo, assicurando ogni giorno nel cielo dell'Umbria una geometria di colori come la tavolozza di un pittore.