16 ore sotto la barca capovolta dal mare agitato: ritrovato vivo. Le immagini del salvataggio

Una corsa disperata contro il tempo, così la guardia costiera spagnola ha salvato un francese di 62 anni che ha trascorso 16 ore all'interno della sua barca a vela capovolta al largo della costa della Galizia. Le immagini sono eloquenti e mostrano il difficile recupero in mare. La squadra di soccorso, che comprendeva cinque sommozzatori, equipaggiati con palloni di rigonfiamento del peso di 5 tonnellate ciascuno, ha messo in sicurezza la barca per impedirne il movimento. Poi la svolta. Una volta stabilizzato il natante, due subacquei con una bombola di ossigeno si sono tuffati per ispezionare il relitto e hanno scoperto che la porta della nave era aperta e il marinaio era vivo.