25 anni senza Lady D, la più amata delle principesse

Era il 31 agosto 1997 quando, in un incidente d'auto tunnel del Ponte dell'Alma a Parigi, moriva la principessa Diana Spencer. Sono passati 25 anni dalla sua tragica morte, un fatto che ha segnato per sempre la Storia, non solo britannica, e rimane impresso nei ricordi, come avvolto in una bolla di shock e commozione ancora oggi pressoché intatta.

In occasione di un anniversario altamente simbolico, l’emittente Discovery Investigation ha diffuso “La Double Enquete”, un lungo reportage basato sulle indagini della polizia francese, in particolare sulle scoperte fatte sul luogo della sciagura da Martine Monteil, capo della brigata criminale e una delle prime persone ad arrivare sul posto, pochi minuti dopo l’incidente della Mercedes S280 a bordo della quale la 36enne Lady Diana viaggiava con il nuovo fidanzato, Dodi Al-Fayed, 42 anni, imprenditore, produttore cinematografico e produttore discografico egiziano, figlio di Mohammed Al-Fayed, milionario ex proprietario dei magazzini Harrods di Londra.

Ancora oggi restano dubbi, domande, indiscrezioni, rivelazioni e speculazioni riguardo a ciò che accadde, tra cui una ipotesi di complotto.

Per questo anniversario, fa sapere il quotidiano britannico Telegraph, il principe William, Duca di Cambridge, e il principe Harry, Duca di Sussex, celebreranno la tragica ricorrenza in privato, ciascuno per proprio conto, tracciando una linea di separazione fra le loro commemorazioni pubbliche.