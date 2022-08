A Donetsk sminatori fai-da-te per liberarsi dalle "mine farfalla" - Video

Queste immagini sono state riprese nei sobborghi a ovest della città di Donetsk, attraversati dalla linea del fronte, e mostrano alcuni civili, in bermuda e sandali, occuparsi in prima persona di ripulire dalle mine un'area pubblica. Le raccolgono con un bastone in un secchio o una scatola, poi le fanno esplodere con un colpo di fucile.

Le mine in questione sono i famigerati pappagalli verdi o mine farfalla, inventate in Unione sovietica, utilizzate a partire dalla guerra del Vietnam e particolarmente odiose perché per la forma e le dimensioni simili a un giocattolo attraggono facilmente le attenzioni dei bambini. Nel 1997 fu tentato di metterle al bando tramite il trattato di Ottawa, ma 36 stati, tra i quali Usa, Russia, Cina, India e Pakistan, hanno rifiutato di sottoscriverlo. L'Ucraina è invece tra gli stati firmatari.

(video Tpyxa)