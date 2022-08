A Gaza City i soccorsi ai feriti dal raid israeliano, folla in strada - Video

Centinaia di persone si sono radunate all'esterno dell'obitorio dell'ospedale Shifa di Gaza City. “Possa Dio vendicarsi delle spie”, urla un uomo riferendosi ai palestinesi che avrebbero fornito informazioni a Israele, riporta Associated Press. Il leader di Jihad Islami Ziad al-Nakhalah, in visita in questi giorni in Iran, ha esortato “la resistenza palestinese a essere unita per affrontare questa aggressione” aggiungendo che “non ci saranno linee rosse”. Secondo alcune fonti l'organizzazione ha minacciato di lanciare razzi contro Tel Aviv.

(video Associated Press)