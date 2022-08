A Londra i campionati mondiali di "scacchi subacquei": non bastano i neuroni, servono i polmoni

Sfida ad alta tensione nelle acque di una piscina di Londra, dove si sono tenuti i campionati mondiali di “Diving chess”, gli scacchi subacquei.

I campionati servono come l'ultima battaglia di forza mentale veloce e forte capacità polmonare.

Gli “scacchi subacquei” seguono le stesse regole dei normali scacchi, con la differenza che il gioco viene eseguito in una piscina con una scacchiera sommersa. Ogni giocatore può solo pensare, sommerso, fintanto che è in grado di trattenere il respiro. Una volta che hai fatto una mossa e sei salito in aria, il tuo avversario deve tuffarsi e non può risalire fino a quando non ha giocato una mossa, quindi tocca a te tuffarti di nuovo.

Sono stati utilizzati pezzi di scacchi da torneo standard con pesi al loro interno e tutti i pezzi includevano un magnete molto potente per far fronte all'immersione. La difficoltà principale si è rivelata il controllo della respirazione, mentre i giocatori indossavano occhiali ma si appannavano o spesso avevano acqua all'interno.

Il torneo si è svolto in quattro round con ogni partita della durata di un'ora. Mentre l'acqua era tiepida, i giocatori hanno iniziato a sentire freddo dopo lunghi periodi di gioco che si sono aggiunti allo stress della competizione.