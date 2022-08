Abbattuto in Libia un drone MQ-9 Reaper di fabbricazione Usa. "È stato il gruppo Wagner per i russi"

Anas el Gomati, direttore del Sadeq Institute, ha sostenuto su Twitter che ad abbattere il drone nell'est della Libia sia stato "Il gruppo russo Wagner" e non lo Libyan National Army (Lna), ovvero le forze del generale Khalifa Haftar, di cui peraltro i mercenari russi sono alleati. Il drone abbattuto nei pressi di Bengasi, ha precisato el Gomati, sarebbe “affiliato alla Nato” e di tipo “Reaper”. “La Lna di Haftar si prende il merito per mascherare il ruolo della Russia, ma questa è una negazione niente affatto plausibile”, ha aggiunto l'analista sostenendo che la Libia è diventata il “fronte meridionale” della guerra in Ucraina. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto “tramite un sistema missilistico terra-aria portatile (Manpad)”, scrive il sito Libya Update citando la dichiarazione del portavoce dell'esercito nazionale libico (Lna). Dal canto suo un analista militare dell'International Institute for Strategic Studies (iiss) con sede a Londra, Joseph Dempsey, in un tweet ha confermato che i rottami del drone circolati in immagini non verificate né verificabili su internet “sembrano compatibili con quelli di un Mq-9 Reaper”. Il Libya Update ricorda che “Gli attuali operatori di Mq-9 Reaper sono Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti”.