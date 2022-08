Adam Driver: "Per White Noise abbiamo guardato al Covid"

Una commedia satirica ed apocalittica in cui i protagonisti sono la morte e la sua paura e di salvifico c’è solo il supermercato. Questo è “White noise” di Noah Baumbach, film d'apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, basato sull'omonimo romanzo di Don De Lillo del 1985. "Certo, il Covid ci ha influenzato o comunque, grazie al virus, abbiamo avuto maggiore familiarità con certe cose come, ad esempio, l'uso delle mascherine. E poi il mio personaggio era cosi stressato, ma faceva di tutto in famiglia perché tutto sembrasse normale e a cena si mangiasse fino al dessert". Dichiara Adam Driver parlando del proprio personaggio. Tanti i temi presenti nella storia si svolge negli anni Ottanta : la famiglia, spesso culla di cattiva informazione, le notizie vere e false, e i rituali per esorcizzare, rimandare la morte…