Ancora esplosioni in Crimea, colpito un deposito di munizioni russo

“La mattinata vicino a Dzhankoi è iniziata con delle esplosioni. Un promemoria: normalmente la Crimea è Mar Nero, montagne, attività ricreative e turismo. Ma la Crimea occupata dai russi riguarda le esplosioni di magazzini e l'alto rischio di morte per gli invasori e i ladri. La demilitarizzazione è in atto”, scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un post che fa pensare a un attacco ucraino, ma Kiev non conferma né smentisce la sua responsabilità nelle nuove esplosioni. InNtanto i russi, attraverso il capo della regione Sergey Aksenov, confermano l'esplosione di munizioni in un deposito nel distretto di Dzhankoi.