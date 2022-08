Siciliani di Tunisia. L'emigrazione italiana in Africa a cavallo di due secoli

A Marsala e per tre giorni una manifestazione organizzata dalla Banca Marsalese della memoria ha puntato i riflettori per la prima volta su una pagina della storia dell'Italia finita nel dimenticatoio, quella dell'emigrazione degli italiani, per lo più siciliani, nella seconda metà del 1800, fino agli inizi del 1900, con barche a remi in direzione della sponda Sud del Mediterraneo. Una emigrazione con luci e ombre finita con il rimpatrio in Italia dopo l'indipendenza del paese Nordafricano di oltre 100mila nostri concittadini. Il reportage di Salah Methnani