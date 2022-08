Approdata a Venezia la nave partita dall'Ucraina con 6300 tonnellate di olio vegetale

La Zumrut Ana, la nave battente bandiera liberiana partita dal porto di Chornomorsk in Ucraina, è approdata nel porto di Venezia. L'accosto è avvenuto alle 6.53, dopo due giorni di controlli in cui l'imbarcazione è rimasta in rada. La Zumrut resterà nel porto lagunare per scaricare i 6300 chili di olio vegetale, prima di ripartire alla volta dell'Ucraina.