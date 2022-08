L'arresto di un uomo si trasforma in un violento e drammatico pestaggio della polizia

Non poteva passare inosservato questo video che riprende l'arresto di uomo finito in un violento pestaggio. Protagonisti due vice dello sceriffo della contea di Crawford, sospesi, e un agente di polizia di Mulberry, ora in congedo. Sono le prime misure intraprese in attesa del corso dell'indagine “sull'uso della forza” da parte dei tre poliziotti inquadrati nel video. Intanto l'uomo curato in ospedale, fermato a pugni e calci, è stato “incarcerato per denunce per furto con scasso di secondo grado, resistenza all'arresto, violazione di domicilio, minacce terroristiche e aggressione di secondo grado” ha dichiarato la polizia dello Stato dell'Arkansas.