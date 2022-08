L'arrivo del feretro di Piero Angela in Campidoglio, l'attesa del figlio Alberto

Il feretro di Piero Angela, accolto dai familiari - tra cui il figlio Alberto - e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è in Campidoglio: dalle 11.30 alle 19 sarà aperta al pubblico la camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca per la cerimonia laica per l'ultimo saluto al grande divulgatore scientifico, scomparso lo scorso 13 agosto a 93 anni.