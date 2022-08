Auto fa inversione ad "u" sull'autostrada e dribbla le auto contromano: "Ho seguito il navigatore"

Ha effettuato un cambio di marcia sull'autostrada A1, nei pressi di Fiano Romano, nel Lazio, facendo una pericolosissima inversione ad “U”, solo per puro caso non causando un grave incidente. L'automobilista straniero alla Polstrada: “Il navigatore di bordo mi aveva detto di fare quanto prima l'inversione di marcia”. E' stato sanzionato con il ritiro della patente ed una multa fino a 8mila euro, nonché con il fermo del mezzo per tre mesi.