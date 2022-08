Baghdad, l'assalto al palazzo e il bagno in piscina. Qui Saddam Hussein riceveva i capi di Stato

I sostenitori di Muqtada al-Sadr, che avevano organizzato un sit-in al parlamento nella Green Zone, hanno violato l'ingresso del Palazzo Repubblicano dove di solito si tengono le riunioni del governo. Si tratta di edifici governativi dove Saddam Hussein era solito ricevere i capi di Stato. A mostrare quanto sia accaduto sono i video pubblicati in rete dagli stessi sostenitori del leader religioso al-Sadr, deciso a lasciare la politica e probabilmente a trasferirsi in Iran. Nelle immagini c'è il bagno in piscina e il momento dell'irruzione nel Palazzo. Fuori il caos nella zona verde che, tra le altre ambasciate, ospita anche quella italiana.